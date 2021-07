Fuzis apreendido após o confronto. - Divulgação

Publicado 23/07/2021 10:59 | Atualizado 23/07/2021 11:05

Rio - Dois suspeitos foram baleados na manhã desta sexta-feira durante um confronto com policiais militares no bairro da Amendoeira, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A dupla estava armada com fuzis.

De acordo com a PM, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam uma ronda na região, quando foram atacados a tiros pelos suspeitos na Rua Felipe Mascarenhas. Houve confronto e os dois criminosos foram atingidos.

A dupla foi levada pelos policiais para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, também em São Gonçalo. O estado de saúde deles ainda é desconhecido.

Na ação, dois fuzis, que estavam com os suspeitos, foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).

Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro*