Última manifestação contra Bolsonaro e pela vacina reuniu multidão no dia 3 de julho no RioEstefan Radovicz / Agencia O Dia

G Gustavo Ribeiro*

Publicado 23/07/2021 11:44

Rio - Uma manifestação de repúdio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, programada para este sábado pretende reunir mais de 70 mil pessoas no Centro do Rio. Organizada por diversos movimentos sociais e partidos políticos, a Campanha Fora Bolsonaro será realizada também em outras 20 cidades do estado. A concentração, na capital, será às 10h no Monumento do Zumbi, na Avenida Presidente Vargas, Praça Onze. A saída da passeata é prevista para 11h. Especialistas de saúde alertam para o risco de aglomerações na disseminação do coronavírus, embora o protesto tenha como mote reclamar erros na gestão da pandemia.

Este é o quarto grande ato convocado pela Campanha Fora Bolsonaro RJ. Haverá apresentações culturais com as cantoras Indiana Nummo e Marina Iris; performances em celebração ao 25 de Julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha; participação do Slam das Minas e ato musical em homenagem aos mais de 540 mil mortos pela Covid-19.

Os organizadores anunciaram que esperam um público ainda maior que nas manifestações anteriores. No dia 3 de julho, por exemplo, cerca de 70 mil pessoas participaram no Centro do Rio de Janeiro. Durante a concentração do ato, haverá oficina de cartazes e distribuição de material pelo impeachment do presidente.

Os organizadores também dizem que farão distribuição de máscaras PFF2 e álcool em gel, como medidas de prevenção à contaminação da covid. Entretanto, autoridades de saúde recomendam que as pessoas evitem aglomerações e priorizem o distanciamento social durante a pandemia. A variante Delta, recém-descoberta, provocou a morte de quatro pessoas no estado, conforme a Secretaria Estadual de Saúde anunciou nessa quinta-feira . O primeiro óbito foi confirmado em Caxias. Depois, foram anunciados dois em Nova Iguaçu e um quarto em uma cidade que não teve o nome confirmado.

"Qualquer tipo de aglomeração traz riscos. Essa é uma questão muito delicada. A pauta de reivindicação pela vida, inclusive pelas conduções erradas do nosso Poder Executivo, que nos levaram a ter números muito piores e nos deixam no caos que não precisávamos ter mergulhado tanto, é claro, são pautas legítimas, e por isso todo cuidado é pouco. É muito complicado, nesse momento, conseguir tomar medidas de controle em aglomerações. Aglomerações são sempre arriscadas, mas todos os cuidados tomados podem mitigar riscos", alerta Chrystina Barros, pesquisadora em Saúde da UFRJ.

"Para que esses cuidados sejam tomados é necessário consciência absoluta e total. Nesse sentido, o controle de multidões é sempre delicado. São reivindicações legítimas, pautas fundamentais, talvez em muito a causa raiz do nosso caos, inclusive da doença, mas precisamos ter muito cuidado porque qualquer tipo de aglomeração, quanto maior, maior os riscos de que essas medidas de controle sejam quebradas e quem ganha com isso é o vírus. Mas sabemos da importância de reivindicar direito à vida, o que infelizmente tem sido o nosso desgoverno na gestão desta pandemia", acrescenta Chrystina.

PROGRAMAÇÃO

A programação da Campanha Fora Bolsonaro começa com Indianna Numo cantando o "Eterno Aprendiz" na esquina da Rua Uruguaiana com Avenida Presidente Vargas. Na esquina da Rua Miguel Couto com Presidente Vargas, os manifestantes farão um minuto de silêncio com apresentação de trompete e exibição de placas com nomes de vítimas da covid. Já na esquina da Rio Branco, ainda esquina com Presidente Vargas, será erguido um balão com a bandeira do Brasil e declamado o poema "Faz Escuro Mas Eu Canto", de Thiago de Mello.

Dando sequência à programação, mulheres negras farão uma performance em homenagem ao dia 25 de julho, próximo domingo, em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Marina Iris interpretará o samba campeão da Mangueira: “História para ninar gente grande”. E o Slam das Minas também se apresenta em seguida.

Fazem parte da organização a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, Fórum por Direitos e Liberdades, Movimento Acredito, Comitê em Defesa da Vida, Frente pela Vida, Coalizão Negra por Direitos, Comitê de Luta Contra as Privatizações e os partidos PT, PCdoB, PSol PCB, UP, PSB, PDT, PSTU, Cidadania, PV, Avante, Consulta Popular e Rede Sustentabilidade.

Veja todos os locais onde haverá protestos Fora Bolsonaro neste sábado no Estado do Rio:



Angra dos Reis - Praça do Papão no Centro | 10h



Armação de Búzios - Praça da Escola Nicomedes (em frente ao Porto da Barra) | 16h



Barra Mansa - 10h30min Concentração em frente ao Bramil, caminhada em direção à Praça da Matriz



Barra do Piraí - Praça Nilo Peçanha | 9h



Cachoeiras de Macacu - Passeata Praça Duque de Caxias (Caixa Econômica) em direção à Prefeitura | 9h



Campos - Praça São Salvador | 10h



Macaé - Praça Veríssimo de Melo | 9h30



Miguel Pereira - Em frente à Fornemat | 12h



Nova Friburgo - Praça Getúlio Vargas | 14h



Nova Iguaçu - Praça Rui Barbosa (em frente ao Banco do Brasil) | 15h30 (Ato em 23/07)



Nova Iguaçu - Praça dos Direitos Humanos via Light | 10h



Paty dos Alferes - Praça do Fórum | 10h



Petrópolis - Praça da Inconfidência | 11h



Resende - Mercado Popular | 10h



Rio das Ostras - Carreata Escola Municipal Cidade Praiana | 8h



Rio das Ostras - Ato Praça Bangu | 10h



Rio de Janeiro - Monumento Zumbi | 10h



São Fidélis - Praça Guilherme Tito de Azevedo | 9h30



Teresópolis - Carreata na Praça o Sakura | 9h



Teresópolis - Caminhada Calçada da Fama | 9h



Três Rios - São Sebastião | 16h



Valença - Jardim de Cima | 9h30



Vassouras - Praça Eufrásia Teixeira Leite | 10h



Volta Redonda - Praça do Cantinho (embaixo do viaduto do Aue House) Av Amaral Peixoto | 9h30



* Colaborou o estagiário Jorge Costa