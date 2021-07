Rio de Janeiro

Estado vai construir mais de mil unidades habitacionais na Região Serrana

As unidades, que serão destinadas para as famílias afetadas pela tragédia de 2011, vão ser construídas em Teresópolis, Petrópolis, Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto

Publicado 23/07/2021 10:03 | Atualizado há 1 hora