Incêndio atingiu o Shopping Boulevard, em Vila IsabelReprodução

Publicado 26/07/2021 15:45 | Atualizado 26/07/2021 17:16

Rio - Um incêndio atingiu o Shopping Boulevard, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Tijuca foi acionado às 15h14 para combater as chamas. Uma pessoa foi atendida no local por conta da inalação de fumaça e logo liberada.

De acordo com a administração do Shopping Boulevard, o princípio de incêndio, decorrente de um problema na torre de arrefecimento do shopping, foi imediatamente controlado. "O Boulevard ressalta que opera normalmente e reitera que seu funcionamento não oferece nenhum risco à clientes e lojistas", diz a nota.

Um vídeo compartilhado pela Página Onde Tem Tiroteio (OTT) mostra as chamas saindo pelo telhado do estabelecimento comercial. Confira!

Um incêndio ocorreu no telhado do shopping Boulevard ( Antigo Iguatemi) em Vila Isabel. Bombeiros no Local e incêndio controlado. #OTTRJ pic.twitter.com/qHI4vdm6IZ — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) July 26, 2021

Por conta do incidente, a Rua Teodoro da Silva, na altura da Rua Barão de São Francisco, tem uma faixa ocupada para ação do Corpo de Bombeiros. O trânsito segue intenso pela região.