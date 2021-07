105ª DP (Petrópolis) - Foto: Divulgação

105ª DP (Petrópolis) Foto: Divulgação

Publicado 28/07/2021 16:35

Rio - Um homem apontado como líder de quadrilha especializada em roubo de joalherias foi preso, nesta terça-feira, em Secretário, Petrópolis, Região Serrana do Rio. O grupo criminoso teria causado um prejuízo de R$ 3 milhões em roubo. A identidade dele não foi divulgada.

As investigações da 105ª DP (Petrópolis) apontam que ele seria o idealizador dos cinco roubos na região. Além de ajudar na fuga do crime para o Parque União, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, ele levantava pessoalmente os endereços das joalherias.

Publicidade

Em julho, três integrantes da mesma quadrilha foram presos por PMs enquanto cometiam o crime. As investigações continuam para identificar e prender quem dirigia o carro de fuga dos assaltos e por repassar as joias aos traficantes da Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte e do Parque União.