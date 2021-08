Chuva e frio atingem a cidade do Rio - Arquivo: Luciano Belford / Agência O Dia

Chuva e frio atingem a cidade do RioArquivo: Luciano Belford / Agência O Dia

Publicado 02/08/2021 10:47 | Atualizado 02/08/2021 11:17

Rio - A cidade do Rio deve registrar o dia mais quente da semana nesta segunda-feira, com previsão de máxima de 26ºC, de acordo com o Climatempo. Nesse início da semana não há possibilidade de chuva, mas já na terça-feira o tempo volta a ficar chuvoso.



Uma corrente de ar quente, que se instalou no estado nesta segunda-feira, faz a temperatura na cidade subir. No entanto, ainda de acordo com o Climatempo, a partir desta terça até sexta-feira, a chuva volta a alcançar o Rio, devido a chegada de mais umidade vinda do mar.

Em razão disso, as temperaturas voltam a cair e a máxima não irá passar dos 24ºC. Durante as madrugada, a mínima será de 12º C.