Publicado 02/08/2021 10:35

Rio – A Polícia Civil está investigando uma suspeita de envenenamento de 10 funcionários do Centro Municipal de Saúde Sílvio Barbosa, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, que aconteceu na última sexta-feira. Eles teriam tomado café que estava em uma garrafa térmica.

De acordo com o site Metrópoles, o café foi enviado para perícia no Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). Ao O DIA, a Civil respondeu que até o momento, não foi localizado registro na 34ª DP (Bangu).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as pessoas que sentiram mal-estar foram consultados por um médico e logo apresentaram melhora. O único funcionário em que os sintomas persistiram foi atendido no Hospital Municipal Rocha Faria no sábado (31), recebendo alta no mesmo dia. O CIEVS-Rio está acompanhando o caso.