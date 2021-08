Dangelo Menezes Ramos, de 40 anos - Reprodução

Dangelo Menezes Ramos, de 40 anosReprodução

Publicado 02/08/2021 17:48 | Atualizado 02/08/2021 17:57

Rio - Policiais da 105ª DP (Petrópolis) prenderam, nesta segunda-feira, um homem apontado como mandante de um homicídio no bairro Caxambu, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. Dangelo Menezes Ramos, de 40 anos, foi encontrado na Rua Pedro Alvez, no Santo Cristo, Região Central do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o criminoso foi o mandante do assassinato de Diego Alberto Jerônimo de Almeida, de 19 anos, em fevereiro deste ano. O crime foi motivado pela disputa da venda de drogas, uma vez que a vítima não aceitava comercializar drogas para a facção que domina a região.

Publicidade

Diego foi morto a tiros por Iago Jorge de Oliveira Ramos, Ivan Barroso da Silva e Alexsandro Souto de Oliveira. Dentre eles, apenas Alexsandro foi preso. Iago, que é filho de Dangelo, e Ivan seguem foragidos.

Ainda segundo a secretaria, Dangelo mantém influência no tráfico de drogas da comunidade da Mangueira, na Região Central do Rio, e lidera há mais de uma década o comercio de drogas nas comunidades do Caxambu, Siméria e Duarte da Silveira, em Petrópolis.

Publicidade

Ele também é investigado por outros dois homicídios na Região Serrana, ocorridos nos dias no dia 30 de novembro de 2020 e 8 de janeiro de 2021, sendo o último o de um motorista de aplicativo confundido com um traficante rival.