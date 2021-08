Covid-19: Rio vacina pessoas de 29 anos nesta quinta-feira; veja o calendário - Márcio Maio

Publicado 05/08/2021 07:54

Rio - A cidade do Rio vacina, nesta quinta-feira (05), pessoas de 29 anos, além da repescagem, feita exclusivamente para portadores de deficiência, gestantes, puérperas e pessoas com 50 anos ou mais. A Prefeitura indica que as mulheres procurem os postos na parte da manhã e os homens no período da tarde.



Quem tem de 49 anos para baixo e perdeu sua data de vacinação deverá aguardar a repescagem para essa faixa etária, que vai acontecer entre os dias 19 e 21 de agosto.

