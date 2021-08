Rua Leopoldo Bulhões, de Bonsucesso a Benfica, passando por Manguinhos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/08/2021 07:53

Rio - Moradores acordaram assustados com o barulho dos tiros na manhã desta quinta-feira (5), em Manguinhos, Zona Norte do Rio. Motoristas tiveram que voltar pela contramão na Rua Leopoldo Bulhões, que cruza o bairro.

Ainda não há informações sobre o motivo dos tiros. A Polícia Militar informou que não há ocorrências na região a cargo da UPP Manguinhos. Pelas redes sociais, moradores alertam para o clima de insegurança. "Atenção em Manguinhos, galera que está indo trabalhar e passa por lá. O negócio está doido. Passei por lá e os carros estavam voltando, o motorista de ônibus fez outro caminho", escreveu um deles no Twitter.

Tiros nas imediações da Rua Leopoldo Bulhões, em Manguinhos (06:30) #TirosRJ #FogoCruzadoRJ #Manguinhos — Fogo Cruzado RJ (@FogoCruzadoRJ) August 5, 2021

Segundo dia de tiroteios na região

Na manhã de quarta-feira (4), um tiroteio também em Manguinhos afetou a circulação dos trens do ramal de Saracuruna. Às 8h15, as partidas da Central do Brasil ficaram temporariamente suspensas e os trens circularam apenas entre as estações Bonsucesso e Gramacho, além do trecho Gramacho–Saracuruna. A circulação foi normalizada por volta das 9h13.

A Polícia Militar informou que equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Manguinhos realizavam policiamento pela comunidade quando foram atacadas a tiros por criminosos. Houve confronto e os bandidos fugiram.