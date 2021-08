Evento para lançamento do Cinturão de Divisas - Foto: Divulgação

Evento para lançamento do Cinturão de DivisasFoto: Divulgação

Publicado 17/08/2021 17:14

Rio - A Polícia Militar lançou, nesta terça-feira, um programa de segurança para manter o policiamento em 15 bases instaladas nas rodovias estaduais nos pontos de divisas do Rio de Janeiro com outros estados. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) será o responsável pelo Cinturão de Divisas, que terá foco em manter a segurança no interior fluminense e reprimir atividades ilícitas.

"Nossos policiais estarão a postos 24 horas nas divisas do estado com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, combatendo o tráfico de armas e de drogas, a circulação de criminosos e de veículos roubados, contrabando e demais ilícitos, contemplando um amplo espectro no contexto da segurança pública", explicou o secretário de Estado de Polícia Militar, o coronel Rogério Figueredo.



Publicidade

Para o projeto, a Polícia Militar precisou construir bases físicas nos pontos de divisa do estado, além de arrecadar investimento em recursos e aumentar o efetivo do BPRv. "Já concluímos o ciclo de inaugurações das bases construídas nos pontos de divisa. Cada base, instalada com alojamento e demais itens necessários para pôr em prática o programa, representou muita dedicação dos nossos policiais sob a liderança do secretário Rogério Figueredo. Foi uma maratona, com deslocamentos diários, acompanhando obras, transportando equipamentos e finalmente realizando cerimônia de lançamento em todos esses recantos do nosso estado" lembrou o comandante do BPRv, coronel Marco Antônio Andrade Santos.