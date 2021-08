Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 250 mil na casa de Raphael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio - Divulgação/Polícia Federal

Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 250 mil na casa de Raphael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária do RioDivulgação/Polícia Federal

Publicado 17/08/2021 15:56 | Atualizado 17/08/2021 16:24

Rio - A Polícia Federal divulgou, na tarde desta terça-feira, o balanço final da operação Simonia, que levou à prisão a cúpula da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio (Seap). Foram apreendidos, na casa do secretário de administração penitenciária, Raphael Montenegro, na Urca, cerca de R$ 250 mil em espécie: R$ 150 mil em moeda nacional e aproximadamente R$ 100 mil em moeda estrangeira. Raphael Montenegro foi exonerado do cargo após a prisão.

Além dele, também foram presos Wellington Nunes da Silva e Sandro Farias Gimenes, subsecretários da Seap. Ao todo, a operação Simonia cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. Também foram apreendidos celulares e diversas outras mídias e documentos.

PF apreende cerca de R$ 250 mil na casa do ex-secretário de administração penitenciária do Rio Raphael Montenegro, na Urca.



A investigação da Polícia Federal, feita em conjunto com o Ministério Público Federal e o Departamento Penitenciário Federal (Depen), demonstrou que havia dentro da Seap um esquema de "negociações espúrias entre a cúpula e lideranças" do Comando Vermelho (CV). Agentes públicos viabilizavam o retorno de criminosos presos em Catanduvas (PR) para o estado do Rio, e franqueavam a entrada de visitas e itens proibidos em unidades prisionais. A facilitação de soltura de presos também é alvo das investigações.

A intenção inicial do ex-secretário da Administração Penitenciária Raphael Montenegro nas negociações com presos de alta periculosidade do CV era mobilizar capital político com pessoas próximas aos criminosos, segundo a PF. Os agentes agora apuram se a alta cúpula da Seap também recebia dinheiro de integrantes da facção.