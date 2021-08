Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) - Divulgação Alerj

Publicado 17/08/2021 16:16

Rio - O relator da CPI da Intolerância Religiosa, na Assembleia Legislativa do Rio, deputado Átila Nunes (MDB), propôs a retirada da internet de todos os vídeos com ofensas e disseminação do ódio e preconceito. Durante os trabalhos da comissão, nesta terça-feira, o parlamentar exibiu um vídeo de um seguidor do autointitulado pastor Tupirani, da Igreja Geração de Cristo, que destila ódio religioso, racial, homofobia e ameaças de morte, além de ofensas aos veículos de comunicação e instituições, como Ministério Público, Judiciário e Legislativo.



A proposta do relator da CPI recebeu o apoio do procurador do Ministério Público Federal, Jaime Mitropoulos, integrante do grupo de trabalho Liberdade de Consciência, Crença e Expressão; além do defensor público Fábio Amado, coordenador do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.



Apesar do vídeo postado no Instagram ser claramente de ódio religioso, racial e sexual, ao procurar a empresa para pedir a retirada do vídeo discriminatório da rede, o relator da CPI da Intolerância Religiosa, recebeu a resposta de que o conteúdo específico não vai contra as diretrizes da rede social. Segundo ele, a CPI da Intolerância Religiosa poderá recorrer à Justiça para retirar a postagem da internet.



"Um absurdo o Instagram manter um vídeo com conteúdo como esse sob o argumento de que o conteúdo não incita o ódio. Como não? Isso é inacreditável. São 15 minutos de discurso de puro ódio e ataques a todas as instituições. Não podemos aceitar o uso da internet para incitação do ódio e preconceito religioso, racial e sexual. Vou propor aos integrantes da CPI uma ação judicial para pedir a retirada da postagem", disse Nunes.