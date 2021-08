Sepe também pede audiência emergencial com a SME, com a presença do Comitê de Saúde da Prefeitura e a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores - Reprodução

Publicado 17/08/2021 15:47

Rio - O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio (Sepe) divulgou um relatório sobre os casos de covid-19 na rede municipal. Segundo a pasta, o documento mostra um aumento considerável da contaminação pela doença em várias unidades de ensino do Rio. A partir do relatório, o sindicato reivindica o fechamento imediato das escolas infectadas – ainda mais diante do momento de potencial crescimento da pandemia com a variante Delta.



O levantamento foi enviado para a Secretaria Municipal de Educação (SME), em ofício direto ao secretário Renan Ferreirinha. "O sindicato continuará insistindo para que o município feche todas as escolas até que a campanha de vacinação alcance um grau massivo de imunização da população e o Rio saia da bandeira vermelha com risco alto de contágio, fase em que se encontra atualmente", diz a pasta.



O Sepe também pede audiência emergencial com a SME, com a presença do Comitê de Saúde da Prefeitura e a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores. Já os profissionais da educação municipal estão em estado de greve e mantém a luta judicial e política pela suspensão dos inquéritos, devolução dos descontos, abono da greve e cumprimento dos protocolos sanitários.

Greve de 24h nesta quarta-feira



A rede municipal de educação do Rio também vai participar da Greve Unificada Nacional dos servidores públicos das três esferas (Federal, Estadual, Municipal), convocada para essa quarta-feira (18), contra a PEC 32. Com isso, a categoria irá paralisar as atividades por 24h e participar dos atos convocados pelo movimento unificado – concentração na Candelária, às 15h.