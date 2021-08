Palácio Tiradentes terá posto de vacinação da SMS - Reporodução

Publicado 17/08/2021 17:18

Rio - A Secretaria municipal de Saúde (SMS) do Rio inaugura, nesta quarta-feira, às 8h, mais um posto de vacinação contra a covid-19 na cidade do Rio. O novo posto fica no Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Ao todo, são 280 locais de imunização no município.

Nesta quarta-feira, o calendário de vacinação contempla as pessoas de 20 anos, preferencialmente mulheres pela manhã e homens no período da tarde. Também podem se vacinar maiores de 30 anos, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas e lactantes. Até o final da semana, a SMS espera concluir a aplicação da primeira dose para o público a partir de 18 anos.

O posto de vacinação do Palácio Tiradentes ficará no hall de entrada do prédio histórico, que fica na Rua Dom Manoel, s/n - Centro.