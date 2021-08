Letícia Chimento foi ao Centro de vacinação com a mãe, Vanessa Costa - Marcos Porto/Agência O Dia

Letícia Chimento foi ao Centro de vacinação com a mãe, Vanessa CostaMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 20/08/2021 06:20

Rio - Postos de saúde da cidade do Rio vacinam nesta sexta-feira (20) jovens de 18 e de 19 anos, no último dia do calendário regular de vacinação para o público adulto na capital. O dia estava reservado apenas para os jovens de 18 anos, mas um atraso na entrega de doses durante a quinta-feira fez com que postos esgotassem os estoques de doses, e pessoas de 19 anos que não se vacinaram poderão voltar hoje aos postos.

Publicidade

A vacinação contra a covid-19 nesta sexta, 20 de agosto, é destinada às pessoas com 18 e 19 anos. Preferencialmente, mulheres devem se vacinar pela manhã, e homens, à tarde.#RioPelaPrevenção #SóVem @Prefeitura_Rio pic.twitter.com/EskGQDZcVM — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) August 20, 2021

Ainda na quinta-feira, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, foi às redes sociais reclamar, mais uma vez, de problemas na distribuição das doses por parte do Ministério da Saúde. "Ficamos aguardando a semana toda a chegada de doses do Ministério da Saúde, neste momento as unidades com estoque crítico para a aplicar a primeira dose de D1", escreveu Soranz.

Publicidade