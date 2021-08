Equipes do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) atuaram com a Polícia Militar para conter um tumulto em um ponto de ônibus na Avenida Prado Júnior - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 28/08/2021 20:24 | Atualizado 28/08/2021 20:28

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) registraram três prisões e 43 abordagens na Zona Sul do Rio durante os trê primeiros dias de reforço no efetivo de fiscalização na orla. As pastas também aplicaram multas para flagrantes de infrações de trânsito e sanitárias além de apreenderem produtos comercializados sem autorização por ambulantes nas Zonas Sul e Oeste.



No primeiro dia de atuação, os guardas municipais fizeram 42 abordagens resultando na condução de 11 pessoas para delegacias da Zona Sul; duas delas ficaram detidas após flagrante de posse de drogas. Além disso, equipes do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) atuaram com a Polícia Militar para conter um tumulto em um ponto de ônibus na Avenida Prado Júnior.



Já na sexta-feira (27) um homem foi flagrado cortando coqueiros com uma motosserra na altura do posto 2 da Praia de Copacabana. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) como dano ao patrimônio e pelo crime ambiental de utilização de motosserra. Um jovem também foi conduzido à delegacia por ameaçar quebrar vitrines com pedras portuguesas e atirá-las nas pessoas na Avenida Princesa Isabel. Ele também foi encaminhado para 12ª DP e liberado após verificação de antecedentes criminais. Os agentes ainda aplicaram uma multa por infração sanitária e 42 multas de trânsito. Além disso, foram apreendidos 80 CDs na Avenida Nossa Senhora de Copacabana.



Neste sábado (28) foram aplicadas 98 multas, apreendidos 244 produtos que estavam sendo comercializados irregularmente, como bonés, azulejos e banners, e foram registradas seis ocorrências de auxílio ao público. Guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) resgataram três animais silvestres. O objetivo da operação, iniciada na quinta-feira (26), é antecipar a ocupação das praias ainda no inverno, que já está se encerrando com altas temperaturas. O trabalho é integrado com as forças de segurança, como as Polícias Militar e Civil, para promover maior sensação de segurança aos banhistas e demais cidadãos.

Estrutura e efetivo



Cerca de 150 guardas municipais estão atuando na areia, calçadão e vias de acesso às praias que vão do Leme, na Zona Sul, até o Pontal, na Zona Oeste da cidade. As ações contam com apoio de 24 viaturas, 10 motocicletas e cinco tendas operacionais instaladas em pontos estratégicos na areia.



A Subsecretaria de Operações da Seop também realiza ações de fiscalização para combater desordens na orla, como a ocupação indevida do espaço público por ambulantes sem autorização. Equipes do Programa Rio + Seguro, formada por guardas municipais e policiais militares, também realizam rondas nas praias de Copacabana e do Leme.



O trabalho das equipes nas ruas conta com apoio do Núcleo de Videopatrulhamento da Guarda Municipal, que monitora 80 câmeras redirecionadas para reproduzir imagens do calçadão e da faixa de areia. Os flagrantes de crimes são enviados pelo celular para os guardas identificarem e abordarem os suspeitos. O material em vídeo também é cedido à Polícia Civil, para auxiliar no registro de ocorrências nas delegacias.



O efetivo empregado pela GM-Rio é de guardas dos grupamentos Marítimo Municipal (GMM), de Operações Especiais (GOE), Tático Móvel (GTM), de Guardas Motociclistas (GGM), Especiais de Trânsito (GETs), de Defesa Ambiental (GDA) e de Cães de Guarda (GCG), que atuam principalmente nos locais de saída das praias, como pontos de ônibus e vias estratégicas.