Casal está desaparecido desde domingo (22) após sair de barco para ver o pôr do sol em Angra dos ReisReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/08/2021 20:13

Rio – O quinto dia de buscas pelo casal que desapareceu no mar de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, no último domingo (22) acabou sem novas pistas sobre o caso. Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos deste sábado (28) foram encerrados às 18h03. O delegado da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida Silva, disse que as equipes vão retomar a procura na manhã deste domingo.



Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50, foram vistos pela última vez em Ilha Grande, quando saíram de barco para ver o pôr do sol. Segundo a Polícia Civil, uma das hipóteses é que a embarcação tenha afundado. As buscas contam com mergulhadores do Corpo de Bombeiros e o objetivo, segundo os investigadores, é localizar a embarcação para entender o que aconteceu.

Dois especialistas em buscas e resgate, contratados pela família do casal e estão ajudando nas investigações. Segundo Guilherme Brito, filho de Cristiane, os profissionais vão concentrar as buscas em grutas e enseadas que geralmente turistas não frequentam. "A polícia está fazendo a investigação deles e eu não vou ficar parado esperando eles aparecerem. Vou fazer o que eu puder para procurá-los", disse Guilherme ao DIA.

Até agora oito pessoas das famílias de Cristiane e Leonardo foram ouvidas pela polícia. Na sexta-feira, o filho de Cristiane chegou em Angra dos Reis e, desde então, segue a procura pela mãe.