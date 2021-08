Novo Ceam será inaugurado nesta segunda-feira (30) - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 28/08/2021 17:59

Rio - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por meio da Subsecretaria de Política para Mulheres (SPM), irá inaugurar o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Mendes (CEAM Mendes), em Mendes, no Sul do Estado, nesta segunda-feira (30). A unidade, oferecerá atendimento social e psicológico a mulheres vítimas de violência e acompanhamento jurídico de casos de violência contra a mulher denunciados. O projeto é fruto de uma parceria do governo do Estado com a prefeitura da cidade.



O novo Ceam tem como objetivo fortalecer a rede de atendimento às mulheres do estado, oferecendo o suporte necessário para que retornem às suas vidas de forma digna. “O governo do estado atua em parceria com as prefeituras para ampliar e interiorizar a rede de atendimento às mulheres para que possamos garantir o direito e a dignidade para todas” disse o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.



Em seis meses, atendimento a mulheres vítimas de violência supera números de 2020 no Estado



Entre janeiro de junho o número de atendimentos a mulheres vítimas de violência na rede de Ceam mantidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do estado do Rio (SEDSODH) já supera em 17% os atendimentos realizados no ano passado. Ao todo, nos seis primeiros meses deste ano, a rede de atendimento à mulher realizou 5.622 atendimentos. Em todo o ano de 2020, foram feitos 4.795 atendimentos.



Nos últimos anos, o governo do Rio destacou que tem reforçado a rede de atendimento às mulheres. Só em 2021, 3 Centros de Atendimento foram inaugurados no estado, em Japeri, Três Rios e Miguel Pereira. A expansão da rede leva os serviços de assistência social, psicológica e assessoramento jurídico para vítimas também a regiões distantes da capital, antes menos assistidas. A tendência de alta nos atendimentos é verificada pelo segundo ano seguido. Entre 2019 e 2020, a elevação de registros de atendimento já foram de 45%.

"Essa alta é preocupante e reflete um aumento que já verificamos no começo da pandemia de Covid-19, no ano passado", afirma a subsecretária de Políticas para Mulheres do Estado, Glória Heloiza. "Certamente, o agravamento da situação econômica das famílias e as necessárias medidas de restrição à circulação de pessoas agravaram o quadro de violência, tirando ainda mais liberdade das mulheres, que perderam renda e, muitas vezes, precisaram se manter no mesmo ambiente de seus agressores", diz ela.



SERVIÇO:



Inauguração do CEAM Mendes

Dia: 30 de agosto de 21

Horário: 13h

Local: Vila Wesley, nº37, Centro, Mendes