Previsão para este fim de semana é de céu encoberto e chuvas em pontos isolados da cidade do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Previsão para este fim de semana é de céu encoberto e chuvas em pontos isolados da cidade do RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/08/2021 16:50

Rio - O fim de semana na cidade do Rio será de céu predominantemente encoberto devido à passagem de uma frente fria que se desloca sobre o oceano. Neste sábado (28), as temperaturas ficam entre 17°C de mínima e de 27°C de máxima. Houve também registros de chuva fraca a moderada em pontos isolados do município e os ventos foram fracos a moderados. No domingo (29), previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. As temperaturas ficam entre 16°C de mínima e de 27°C de máxima.



Para o início da semana, a previsão é de tempo instável no Rio, com predomínio de céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada isolada até terça-feira. Na segunda-feira (30), a previsão é de chuva fraca a moderada à tarde e à noite por causa dos ventos em altos e médios níveis da atmosfera. Na terça-feira (31), mais um dia com previsão de céu nublado e chuva fraca a moderada, isolada, de madrugada e de manhã. Os ventos poderão estar moderados a fortes (18,5 km/h até 76 km/h).

Na quarta-feira um sistema de alta pressão volta a influenciar o tempo no Rio de Janeiro. A nebulosidade estará variável e não há previsão de chuva. A temperatura máxima será de 30ºC. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para todo o município, menos que 5 mm entre sábado (28) e quarta-feira (1).