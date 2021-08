Carteirinha de vacinação dá desconto em bares e restaurantes - Divulgação

Publicado 28/08/2021 15:35 | Atualizado 28/08/2021 15:52

Rio – A corrida pela imunização passou a ser adotada como uma estratégia de vendas durante a crise. Em diversos bares e restaurantes do Rio a carteirinha de vacinação com a primeira dose ou com o esquema vacinal completo pode render vantagens para os clientes como descontos em drinks e brindes.



No coletivo Artesanal Gastronômico Espaço Zero 9, fábrica de cerveja artesanal em Ipanema, na Zona Sul do Rio, quem já tomou a 2ª dose da vacina ganha 1 Half Pint de Pilsen no copo de 250 ml. Na hamburgueria Burguers Rio, o desconto é de 20% para os combos até 7 de setembro, também para quem já tomou as duas doses. É necessário apresentar o cartão de vacinação na loja.



Na orla de Copacabana, na Zona Sul e da Barra, na Zona Oeste, o quiosque Samba Social Clube também quer dar um empurrãozinho na vacinação e para isso, a filial de Copacabana está oferecendo 10% de desconto em toda consumação realizada no dia, duas vezes por semana, sem aviso prévio. Para participar, basta estar com a carteirinha na mão.



"Sabemos da importância da vacinação e queremos estimular que a população se cuide, seja consciente. O desconto vai acontecer sempre dois dias na semana, de surpresa, durante todo o mês de setembro", diz Bruno de Paula, um dos sócios do Samba Social Clube, que é administrado pela Orla Rio. O quiosque vai anunciar o desconto para vacinados com placa de sinalização na orla e post nas mídias sociais.



Passaporte da vacina

Questionados pelo DIA sobre a situação de risco em que os funcionários ficariam expostos uma vez que não haveria o controle da entrada de vacinados nos estabelecimentos, o Sindicado dos Bares e Restaurantes do Rio (SindRio) afirmou em nota que os estabelecimentos estão enfrentando dificuldades financeiras em função da pandemia, confira na íntegra:

"Bares e restaurantes ainda estão muito fragilizados economicamente em decorrência da pandemia. O SindRio é a favor da vacinação, do uso de máscaras e de todas as medidas efetivas que podem controlar a pandemia. O setor cumpriu e ainda cumpre todas as exigências das autoridades de saúde para evitar que o vírus se propague. É importante que não haja retrocessos e que qualquer nova decisão que venha impactar o setor seja precedida por diálogo".

Os locais determinados pela prefeitura são:

- academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais;

- vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;

- cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação

infantil e pistas de patinação;

- atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;

- locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte,

aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos,

apresentações e drive-in;

- conferências, convenções e feiras comerciais.

Serviço:

Coletivo Artesanal Gastronomico Espaço 09

Endereço: Rua Farme de Amoedo, 43. Ipanema. Rio de Janeiro

Telefone: (21) 9 8743-0757

Funcionamento: Terças e Quartas – 12h às 23h / Quintas - 12h às 01h / Sextas – 12 às 03h / Sábados – 12h às 03h / Domingos – 12h às 23h

Capacidade: 70 pessoas sentadas



Burgers Rio Botafogo

Endereço: Voluntários da Pátria 1 - loja 8 - Botafogo

Telefone: 21 36498003

Horário de Funcionamento: terca a domingo de 18h à 00h



Burgers Rio Ipanema

Endereço: Rua Aníbal de Mendonça, 55 - loja b - Ipanema

Telefone: 21 2540-7828

Horário de funcionamento: segunda a domingo de 12h às 23h