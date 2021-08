Material apreendido neste sábado - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 28/08/2021 21:17 | Atualizado 28/08/2021 21:28

Rio - Policiais militares do 14ºBPM (Bangu) interceptaram um veículo de transporte de mercadorias que carregava cigarros neste sábado (28). O suspeito tentou fugir e capotou com o veículo na Avenida Brasil, na altura da Vila Militar, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi socorrido para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. O carregamento foi apreendido e a ocorrência foi encaminhada para a 33ª DP (Realengo)