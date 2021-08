Trecho da Avenida Lúcio Costa será fechado para lazer - Reprodução/Google Street View

Publicado 28/08/2021 20:45 | Atualizado 28/08/2021 21:59

Rio - O trecho da orla da Avenida Lúcio Costa, entre a Avenida Gláucio Gil e o retorno próximo à Rua Governador Raul Veiga,no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, será utilizado como área de lazer todos os domingos e feriados, até 12 de outubro deste ano, no horário de 7h até 18h. O objetivo é permitir que a população da região tenha mais um espaço para a prática de atividades ao ar livre.

A operação de trânsito contará com apoio da Guarda Municipal e da CET-Rio. Agentes de trânsito e viaturas estarão na região para manter a fluidez do tráfego, orientar pedestres e efetuar os bloqueios necessários.

Técnicos da CET-Rio farão o monitoramento de toda a região impactada pela interdição, e implantarão os ajustes na programação dos sinais de trânsito em função das alterações na circulação, no Centro de Operações Rio (COR).

A CET-Rio pede aos motoristas que, durante o período da interdição da Avenida Lúcio Costa, utilizem a Avenida Gláucio Gil, Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, Avenida Pedro Moura, Avenida do Contorno como alternativa de desvio de trânsito.