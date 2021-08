Material apreendido - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 28/08/2021 21:09

Rio - Policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) prenderam um homem com armas, touca ninja e munições durante uma ação na Estrada Rio Douro, próximo ao cemitério do 51, Xerém, na Baixada Fluminense.

Segundo a corporação, o material foi apreendido e a ocorrência foi conduzida à 61ª DP (Xerém).