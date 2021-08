Cerca de R$ 20 mil em dinheiro e máquinas de cartões foram apreendidos na casa de um taxista no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução

Publicado 28/08/2021 13:42 | Atualizado 28/08/2021 15:43

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (27), uma operação contra uma quadrilha de taxistas acusada de adulterar valores de corridas pagas em maquinas de cartões. Investigações apontam que o golpe acontece há pelo menos dois anos nas ruas do Rio. No início desse mês, um taxista foi preso na Zona Sul tentando cobrar R$ 3 mil em uma viagem de R$ 30.

O delegado Gabriel Ferrando, titular da 19ª DP (Tijuca) e responsável pelas investigações, disse que os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de um motorista no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. No imóvel, foram apreendidos mais de R$ 20 mil em dinheiro, além de várias máquinas de pagamento em cartão. O material será encaminhado para perícia.

Ainda segundo o delegado, dentro do carro os agentes encontraram outras duas máquinas que ainda estavam na embalagem.

"A polícia fez um trabalho de investigação muito técnico, mas é bom frisar que conseguimos entender como funciona o golpe. O mais importante é prevenir a população e a gente sempre orienta que uma forma de evitar o golpe é instalar ou solicitar à instituição financeira uma forma imediata pelo celular em que você fique sabendo quais são os lançamentos tanto no cartão de crédito, quanto na conta corrente. Com isso você fica sabendo se o valor que você está autorizando é o mesmo que está sendo descontado".

De acordo com o delegado, as investigações tiveram início há pouco mais de um mês, quando uma vítima esteve na delegacia e disse ter sido enganada por um taxista ao efetuar um pagamento de R$ 2134, em uma corrida de R$ 34. Ainda segundo o delegado, após a primeira denúncia o número de queixas subiu 'absurdamente'. "Nove a oito por semana", detalhou ele.

As investigações apontam que os taxistas envolvidos no golpe recebem 60% do valor cobrado irregularmente. O restante fica com o responsável por adultera as máquinas e movimentar as contas bancárias. Segundo a Polícia Civil, os integrantes da quadrilha foram identificados e seguem sendo investigados.

Prisão em Botafogo

O taxista Cristiano Lopes Carvalho foi preso no início do mês por policiais do programa de segurança Ipanema Presente. Ele foi denunciado por duas mulheres que tinham acabado de ser extorquidas dentro do carro dele.

Cristiano estava em uma corrida de R$ 30 e tentou cobrar R$ 3 mil. Ele ainda foi acusado de impedir que as passageiras saíssem do carro.

O taxista tinha mais de 30 anotações criminais por estelionato, ameaça, agressão e roubo. Ele foi preso em flagrante, mas acabou solto em audiência de custódia.