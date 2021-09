Rafael Alves do Amaral - Reprodução TV Globo

Rafael Alves do AmaralReprodução TV Globo

Publicado 02/09/2021 11:14 | Atualizado 02/09/2021 11:46

Rio - Um homem identificado como Rafael Alves do Amaral foi preso na manhã desta quinta-feira no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, por aplicar mais de R$ 2 milhões em golpes de venda de cotas de empresa de aluguel de carros. Ao perceber a chegada da polícia, ele se escondeu no armário da cozinha, mas foi encontrado pelos policiais e não ofereceu resistência.

A prisão preventiva foi decretada pela Vara Criminal de São Gonçalo e efetuada através da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais e do Departamento (Draco).

Segundo as investigações, Rafael responde diversos inquéritos por ludibriar vítimas a comprar cotas de empresa de aluguel de veículos, prometendo retorno financeiro acima da média do mercado. Os golpes teriam causado perdas de mais de R$ 2 milhões às vítimas.

A Draco pede que as vítimas procurem a unidade ou outras delegacias em que tenham feito o registro de ocorrência.