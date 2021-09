Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50, desapareceram em Angra dos Reis - Redes sociais

Publicado 02/09/2021 10:55

Rio - O delegado Vilson de Almeida, titular da 166ª DP (Angra dos Reis) e responsável pelas investigações sobre o caso do casal que desapareceu no mar de Angra dos Reis, no último dia 22, disse nesta quinta-feira (2) que as buscas por Leonardo Machado de Andrade, de 50, estão concentradas na região da Baía de Sepetiba. O corpo da corretora de imóveis Cristiane Nogueira de Silva, de 48 anos, será enterrado nesta quinta em uma cerimônia reservada apenas para a família.

"A investigação continua a procura da embarcação e do Leonardo. As buscas estão concentradas, pelos Bombeiros, na Baía de Sepetiba, por conta da notícia do pedido de socorro e a gente continua investigando, para encontrar a embarcação e o Leonardo e entender o que aconteceu com o casal.

O trabalho dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros já chega ao décimo dia seguido. O corpo da corretora de imóveis foi encontrado no último domingo na Restinga de Marambaia e, por conta do tempo ruim, só foi removido na segunda-feira.

Exames realizadas no IML do Rio descartaram emprego de violência na morte de Cristiane Nogueira. A corretora veio a óbito por consequência de afogamento.

A Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação, mas a principal hipótese é de que a embarcação do casal tenha afundado.

Cristiane e Leonardo estavam separados e tentavam reatar o casamento. O casal estava em uma casa alugada em Angra dos Reis e saiu para ver o pôr do sol num passeio pela Baía da ilha Grande.

A polícia coletou imagens que registraram os últimos momentos do casal na casa alugada. Outro vídeo obtido pela polícia mostra o momento em que um sinalizador é acionado na Baía de Sepetiba, registrado por pescadores.