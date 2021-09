Acidente entre moto e táxi ocupa faixa do Elevado Engenheiro Freyssinet - Divulgação

Publicado 03/09/2021 06:31 | Atualizado 03/09/2021 06:50

Rio - Um acidente entre uma moto e um táxi ocupa uma pista do Elevado Engenheiro Freyssinet, na altura da saída do Túnel Rebouças, na manha desta sexta-feira.

Segundoo Centro de Operações Rio, a colisão ocorreu por volta das 6h, na pista sentido Centro. Motorista que trafegam pela região precisam redobrar a atenção.

Paramédicos do Corpo de Bombeiros atendem as vítimas no local. Não há informação sobre estado de saúde.