Ponte Rio-Niterói na manhã desta sexta-feriaReprodução TV Globo

Publicado 03/09/2021 07:57

Rio - A saída para o feriado do Dia da Independência na próxima terça-feira (7) deve movimentar as principais rodovias do estado. O motorista que optou em colocar o pé na estrada logo pela manhã desta sexta-feira enfrenta trânsito lento na BR-101, na altura do Trevo de Manilha, em Itaboraí.

As concessionárias que administram as principais vias montaram esquemas especiais de atendimento que já começaram a valer nesta sexta-feira.

O fluxo de veículos deve ser maior na parte da tarde na Ponte Rio-Niterói e na BR-101. Centenas de cariocas devem ter a Região dos Lagos como destino para feriado prolongado.

Na Rodoviária do Rio, a estimativa é que a movimentação no terminal seja a maior do ano. Por conta da pandemia da Covid-19, muitas cidades fecharam as portas nos feriados anteriores.

Ponte Rio-Niterói e Via Lagos

A Ecoponte, concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói, acredita que 1 milhão de veículos passem pela via neste feriado.

"O dia de maior movimento será sexta-feira, quando cerca de 81 mil veículos seguirão para Niterói e cidades da Região dos Lagos. Na volta do feriado, na terça (7) e quarta-feira (8), 150 mil veículos deverão seguir pela rodovia em direção ao Rio".

A retomada das atividades turísticas na Região dos Lagos deve aumentar o fluxo de veículos também na Via Lagos. A expectativa da CCR Via Lagos é que 168 mil veículos passem pela rodovia entre esta sexta e a próxima quarta-feira.



Dutra

A CCR Nova Dutra estima que 860 mil veículos passem pela rodovia durante o feriado. Entre a noite de sexta a a manhã de sábado, cerca de 183 mil veículos devem deixar o Rio.

BR-040

Por conta da Pandemia, a Concer, não informou nenhuma estimativa de tráfego na via durante o feriado.

Polícia Rodoviária Federal

A PRF iniciou logo pela manhã a operação especial de Independência 2021 no Rio de Janeiro. A instituição informou que não possui dados sobre o tráfego nas estradas durante o feriado, mas "acredita que haverá um aumento significativo no fluxo".

Rodoviária do Rio

A estimativa é que ocorra um aumento significativo na circulação de pessoas na Rodoviária do Rio. Por conta das restrições devido a pandemia da Covid, os feriados anteriores não movimentaram a rodoviária. Para o feriado de 7 de setembro são esperados aproximadamente 137 mil passageiros no terminal de sexta (3) até a próxima quarta (8). A estimativa inclui embarques e desembarques em um total de 4.440 ônibus.