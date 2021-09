PMs apreendem cabos furtados em estação da Supervia na Zona Oeste - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 07/09/2021 09:11 | Atualizado 07/09/2021 09:33

Rio - Policiais militares do 40º BPM (Campo Grande) apreenderam, na segunda-feira (6), cerca de 70 metros de cabos furtados da linha férrea da SuperVia, na estação Augusto Vasconcelos, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, a ação também faz parte da força-tarefa implementada, desde a última quarta-feira (1º), para coibir crimes de roubos e furtos de equipamentos.

Segundo a polícia, durante o policiamento, um grupo que estava em um dos acessos embaixo do viaduto, fugiu ao perceber a presença dos agentes. No local, um rolo de fio de cobre de aproximadamente 70 metros e um alicate de corte foram encontrados.

A ocorrência encaminhada para a 35ªDP.Na segunda-feira (6), a PM realizou uma operação em trechos da linha férrea da SuperVia . Os agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), com apoio do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e de agentes de órgãos municipais, atuam com o objetivo de fazer uma varredura e coibir roubo de equipamentos.

A ação acontece entre as estações Maracanã e Mangueira, na Zona Norte do Rio e policiais apuram ocorrências de práticas ilícitas, como roubos, furtos ou tráfico, além das situações envolvendo danos ao patrimônio. Até o momento, uma réplica de arma de fogo foi encontrada na linha férrea. Além disso, abrigos irregulares estão sendo desmontados pela Comlurb.

Na quarta-feira (1º), a Polícia Militar iniciou uma força-tarefa com para coibir os roubos de cabos que têm afetado diariamente a circulação dos trens . Com o reforço de 200 PMs no patrulhamento do sistema ferroviário. O policiamento conta, ainda, com o sobrevoo de helicópteros e drones. As aeronaves contam com equipamentos infravermelhos acoplados para identificar a ação de criminosos no período noturno.Segundo a concessionária, somente no primeiro semestre deste ano foram furtados mais de 14 mil metros de cabos do sistema em 364 ocorrências de furto . Além de causar interrupções no transporte, os crimes trouxeram prejuízo de mais de R$ 1 milhão à empresa. Durante todo o ano passado, foram 355 ocorrências de furto.