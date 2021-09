Frente fria chega nesta quinta - Daniel Castelo Branco

Frente fria chega nesta quintaDaniel Castelo Branco

Publicado 08/09/2021 07:33

Rio - Nesta quarta-feira (08), um sistema de alta pressão deixa o tempo estável na cidade do Rio. Segundo o Alerta Rio, o dia começa com céu nublado passando a parcialmente nublado no período da manhã e não há previsão de chuva. Os ventos serão moderados a fortes, sendo os mais intensos nos períodos da tarde/noite. As temperaturas estarão em elevação, com mínima de 18°C e máxima de 31°C.



Segundo o Alerta Rio, na quinta-feira (09), uma frente fria se aproxima e o céu fica entre parcialmente

nublado a nublado, sem previsão de chuva. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h), a máxima prevista é 29°C e a mínima 17°C.

Na sexta-feira (10), o predomínio será de céu nublado, com chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os

ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão declínio, com máxima prevista de 26°C e mínima de 19°C.



No sábado (11), o transporte de umidade deixará o céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada a

qualquer momento. Os ventos também estarão entre fracos a moderados. A máxima prevista é de 25°C e a mínima de 18°C.

No domingo (12), o tempo voltará a ficar estável, sem previsão de chuva. Haverá diminuição da nebulosidade e os ventos estarão fracos a moderados. A máxima será de 27°C e a mínima de 18°C.