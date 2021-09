Central do Brasil, entrada para o ramal de Japeri - Foto: Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 08/09/2021 06:38

Rio - O feriadão acabou e a dor de cabeça dos usuários da Supervia volta a ser a mesma. Os trens do ramal de Japeri têm atrasos e operam com intervalos ampliados na manhã desta quarta-feira (8) por conta de furtos de cabos e equipamentos na via férrea.



O trecho entre Japeri e Nova Iguaçu tem intervalos de 20 minutos. Já o trecho entre a Central e Nova Iguaçu tem intervalos de 10 minutos.

Segundo a concessionária, o controle das composições está sendo feito via rádio, e por isso há a necessidade de aumento da distância entre os trens por medida de segurança. Os clientes estão sendo informados por meio do sistema de som dos trens e das estações, e técnicos tentam reparar o problema.

Apesar da força-tarefa das polícias e da Supervia, o feriadão foi de continuidade nas ações criminosas. No último sábado (04) houve quatro ocorrências de furtos de cabos de sinalização, sendo duas no ramal Japeri (Olinda e Comendador Soares) e duas no ramal Deodoro (Sampaio e Bento Ribeiro). No domingo (05), houve furto de cabos de sinalização em Belford Roxo (ramal Belford Roxo) após vandalismo em equipamento. Na madrugada desta segunda-feira (06), criminosos furtaram cabos de sinalização em Engenheiro Pedreira (ramal Japeri). Juntos, esses casos somam 231 metros de cabos de sinalização levados por criminosos.