Prefeito Eduardo Paes visita a Vila do Pan e anuncia obras de recuperação da Avenida Claudio Besserman Vianna, nesta quarta feira (08), na foto Prefeito Eduardo Paes e o Sec. de Fazenda Pedro PauloMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 08/09/2021 11:33

Rio - Durante o anúncio de obras na Vila Pan-Americana, o prefeito Eduardo Paes afirmou nesta quarta-feira que o Rio 'pode receber qualquer evento' no atual cenário da pandemia. Paes também demonstrou preocupação com possíveis transtornos no entorno do Maracanã, com a volta dos torcedores.

De acordo com o prefeito, há duas semanas um decreto foi publicado e já é possível fazer qualquer tipo de evento, a partir de determinada dimensão, após passar por análises da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e seguir determinados protocolos de segurança.

"Se alguém quiser fazer um show amanhã no Rio, vai ser exigida uma série de protocolos. Vai ter que fazer testagem em todo mundo, comprovação de vacinação, tem um monte de critérios estabelecidos", explicou o Paes.

O prefeito também admitiu um erro na partida do time Rubro-Negro em julho, que teve aglomerações no entorno do Maracanã e fraudes nas testagens de alguns torcedores. "Teve um grande erro no jogo de julho que foi o de ter liberado muito em cima. Então, está se fazendo com antecedência, permitindo ao Flamengo, por exemplo, que identifique os laboratórios que vão fazer as testagens. A gente viu no jogo lá atrás que até fraude no teste teve. Então, dessa forma a gente entende que essa questão de estádio está resolvida", explicou.

Na próxima quarta-feira o Maracanã tem a expectativa de receber cerca de 25 mil torcedores para o jogo do Flamengo contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O evento foi liberado e está sendo dirigido pela prefeitura e o clube.

Paes também avisou que reunirá a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) ainda nesta semana para tentar trabalhar em parceria com o Flamengo, com o objetivo de evitar novos transtornos no entorno do Maracanã.

O decreto a que Paes se referiu foi o publicado em 27 de agosto, e depois prorrogado até o dia 13 de setembro. Segundo o texto feito pelo próprio prefeito, boates, danceterias e salões de dança, assim como festas com vendas de ingresso em áreas públicas e particulares seguem proibidos na cidade.

O anúncio das obras na Vila Pan-Americana

O prefeito Eduardo Paes visitou nesta quarta-feira a Vila Pan-Americana, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, e anunciou obras de recuperação da Avenida Cláudio Besserman Vianna. No local serão executadas obras de laje estaqueada, drenagem, pavimentação, sinalização e urbanização.

O investimento feito pela prefeitura no local foi de aproximadamente R$ 200 milhões. A construção do local, feita pela gestão anterior, sofreu críticas de Paes, que configurou a estrutura da região como 'mal feita'.

"A gente espera que esse investimento que estamos fazendo agora seja de fato um investimento definitivo. Peço que moradores peguem engenheiros que possam acompanhar isso, que possam ver o estudo feito pela Georio. Esse controle da sociedade é importante sobre as obras e efetividade dos serviços da prefeitura", concluiu.

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro