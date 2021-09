Polícia Civil faz operação e prende acusado de homicídio em Mangaratiba - Reprodução TV Globo

Publicado 10/09/2021 08:43 | Atualizado 10/09/2021 15:15

Rio - A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (10) uma operação para prender dois traficantes que atuam em Mangaratiba, na Costa Verde. A dupla é acusada de um homicídio ocorrido na última segunda-feira (6), no no distrito de Muriqui. Segundo as investigações, eles mataram o namorado de uma jovem de 18 anos e atiraram contra outra pessoa.

Eric Fontes de Souza Santos, o Russinho, foi preso em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara Criminal daquela cidade. Segundo as investigações, ele atua no tráfico de drogas em Itaguaí, na Baixada Fluminense. O outro envolvido no crime é Lucas Ribeiro Viana, conhecido como Sassinho. Ele ainda está foragido.

A Polícia Civil ainda prendeu dois suspeitos em flagrante. Eles estavam com drogas, fardamento das Forças Armadas, coldres e porta-carregadores para pistola.

A vítima baleada ainda está internada em um hospital da cidade. Seu estado de saúde é considerado estável.

Crime

Um jovem de 27 anos foi morto na madrugada do último dia 6 ao tentar defender a namorada que estava sendo importunada por dois traficantes.

O crime aconteceu por volta das 3h30, em uma festa na orla de Muriqui. Em menos de 72 horas, a polícia identificou o atirador e seu comparsa. Ambos são apontados como traficantes do Morro do Carvão, em Mangaratiba. Eles seriam oriundos da cidade vizinha Itaguaí.