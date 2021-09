Projeto leva estudantes da rede pública do Rio a museus internacionais - Divulgação

Projeto leva estudantes da rede pública do Rio a museus internacionaisDivulgação

Publicado 10/09/2021 10:14

Rio - O projeto Experimente Cultura, que já levou mais de 10 mil alunos da rede pública do Rio a museus e instalações culturais precisou passar por mudanças, por conta da pandemia e, se adaptou ao online. Com os recursos tecnológicos, a iniciativa conseguiu oferecer experiências internacionais, em visitas guiadas a instituições de renome mundial.

"Tínhamos certeza de que a pandemia havia transformado também a maneira como o mundo consome cultura. E vimos isso como uma grande oportunidade. Seguimos com nossa missão, que é mostrar que cultura é para todos, mas percebemos uma demanda enorme também nas instituições culturais, não só entre o público infanto-juvenil em vulnerabilidade. Os museus perderam seu público com todas as restrições e os que possuem atividades onlines tinham uma penetração pequena. Tem sido muito prazeroso poder juntar essas duas pontas e continuar promovendo experiências únicas, e quase sempre inéditas para crianças e jovens", afirmou Renata Prado, curadora do projeto.De acordo com o projeto, esse ano, as crianças conheceram o Pacific Museum of Earth, no Canadá; Albany Museum, na África do Sul; Chesapeake; Smithsonian Air & Space e Guggenheim, ambos nos EUA; e agora as visitas serão no Museu do Louvre, mais famoso museu do mundo, em Paris; no MET (Metropolitan Museum of Art), em Nova York, e Surrey Nature Center, no Canadá."A grande maioria das crianças e jovens atendidos pelo projeto nunca teve a oportunidade de visitar um museu ou alguma instalação cultural em sua própria cidade. Levar esse público a lugares nunca imagináveis é, sem dúvida, algo que contribui para sua formação. Queremos que essas experiências internacionais sejam realmente inspiradoras e possam, além de ampliar o conhecimento dos alunos, representar uma porta aberta para a cultura. E que ela nunca mais torne a se fechar", encerrou Flavia Orrico, do comitê curatorial do projeto.Para vencer mais um desafio, que é a falta de acesso à internet de qualidade entre o público atendido pelo projeto adotou dois meios de visitação. Um deles é levando toda a infraestrutura tecnológica para a escola ou instituição atendida. Desta maneira, os alunos podem fazer a visitação juntos, respeitando todas as normas sanitárias vigentes, a partir deste local. A outra é uma visitação 100% online, onde os alunos, guias e professores acessam uma plataforma diretamente de seus dispositivos.As inscrições estão abertas para as escolas e instituições interessadas através do site experimentecultura.com.br ou pelo email [email protected] Nestas visitas 100% onlines, o público em geral pode acompanhar a atividade junto com os alunos, através do canal oficial do Experimente Cultura no Youtube: (https://url.gratis/iTSCNk). As visitas já realizadas também ficam disponíveis.Realizado pela Pulsar Cultura, o Experimente Cultura tem patrocínio do GRUPO ASSIM e da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.