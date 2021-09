Com o suspeito foram encontrados 25 metros de cabos de sinalização - Divulgação

Publicado 10/09/2021 11:30

Rio - Agentes da SuperVia flagraram um homem furtando cabos de sinalização da estação Queimados, no Ramal Japeri, na Baixada Fluminense, por volta das 22h dessa quinta-feira. Com ele foram encontrados 25 metros de cabos de sinalização. A concessionária acionou a Polícia Militar.

Com a chegada dos agentes no local, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Furtos e Roubos, onde todos os crimes como esse são registrados pela concessionária.



A SuperVia lamentou as frequentes ocorrências como essa, que causam riscos à operação dos trens e transtornos aos seus usuários. De acordo com dados da concessionária, no primeiro semestre deste ano, foram registradas 364 ocorrências de furtos de cabos de energia e de sinalização no sistema ferroviário, totalizando mais de 14 mil metros de cabos retirados indevidamente do sistema. Desde o início do ano, a empresa informou que gastou mais de R$ 1 milhão com recuperação do sistema de sinalização devido a esses crimes.



De acordo com a SuperVia, os funcionários da concessionária não têm poder policial, mas realizam rondas constantes e acionam a polícia sempre que necessário. Por vezes, essa atuação resulta em detenções ou prisões de criminosos. A empresa garante que tem notificado todos os casos e contribuído com imagens e informações que possam auxiliar nas investigações sobre as quadrilhas especializadas nesses crimes, como furtos de cabos de energia e sinalização, e de grampos.