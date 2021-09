Mais de 60 pássaros foram apreendidos na ação - Divulgação

Publicado 10/09/2021 12:46 | Atualizado 10/09/2021 14:23

Rio - O Comando de Polícia Ambiental (CPAm) realizou, na última quinta-feira (9), ações distintas em quatro municípios do estado. Em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, e em São João da Barra, no Norte Fluminense, foram apreendidos 63 pássaros silvestres da fauna brasileira, além de 18 gaiolas, seis alçapões e duas espingardas. Já em Mangaratiba, na Região Metropolitana, e Araruama, na Região dos Lagos, houve impedimento de prática de degradação ambiental, onde uma área de aproximadamente 3 mil m², já se encontrava devastada. Ao todo, três pessoas foram presas.



No município de Itaperuna, a 3ª Unidade Policial Ambiental Militar (UPAM) prendeu um homem pela posse de arma de fogo e de pássaros silvestres. Na ação, 54 pássaros da espécie Coleiro foram apreendidos, assim como 11 gaiolas, dois alçapões e seis armadilhas para caça e duas espingardas.

Em São João da Barra, a equipe da 3ª UPAM encontrou pássaros presos em cativeiro. Uma pessoa foi presa na ação pela posse de animais silvestres sem permissão, além de nove animais e sete gaiolas apreendidos.

Na cidade de Mangaratiba, a 4ª UPAM realizou uma ação contra o desmatamento e a construção irregular. Uma área de 2 mil m² foi encontrada degradada. Nenhuma prisão foi realizada nesta ação.

Já em Araruama, a 8ª UPAM, em ação contra a extração irregular, prendeu uma pessoa por extração de recursos minerais sem concessão. Na ação, um caminhão truck foi apreendido e uma área de 1 mil m² foi encontrada degradada.

Segundo a PM, os pássaros apreendidos foram levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica, na Região Metropolitana do Rio.