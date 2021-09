Cariocas aproveitam a orla da cidade. 29/08/2021 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/09/2021

Rio - A Prefeitura do Rio prorrogou as medidas restritivas que já estavam em vigor, em publicação na edição desta sexta-feira (10) do Diário Oficial do município. Mas o distanciamento e a ocupação total em determinados locais foi flexibilizado.

Antes, academias de ginástica, piscinas e centros de treinamento tinham autorização para aulas em grupo, mas com distância mínima de 4 metros entre os participantes. No novo decreto, as aulas coletivas poderão ter distanciamento de 1 metro. Nas casas de espetáculo, o distanciamento mínimo de 1,5 metro mudou para 1 metro, e a capacidade de lotação máxima é de 60%.

O funcionamento de boates, danceterias e salões de dança permanecem suspensos. Bares, lanchonetes, restaurantes e quiosques da orla poderão servir apenas clientes sentados, com distanciamento de 1,5 metro entre as mesas.