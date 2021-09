Fábrica localizada em Japeri sofreu oito assaltos desde meados de 2019 até julho deste ano - WhatsApp do DIA (98762-8248)

Publicado 10/09/2021 14:42 | Atualizado 10/09/2021 15:15

Rio - Uma empresa do setor de construções localizada em Japeri, na Baixada Fluminense, tem acompanhado um crescimento cada vez maior dos prejuízos internos provocados por roubos de equipamentos. Os primeiros casos de furtos foram registrados em 2019. Eles aconteciam quando os vigias reduziam ou não estavam realizando a segurança da fábrica. Nos últimos meses, contudo, as ações se tornaram cada vez mais frequentes e em julho os criminosos surpreenderam o segurança do estabelecimento para realizar o assalto, no momento em que ele estava ao lado da sua esposa e filho.



Uma pessoa ligada à empresa, que preferiu não se identificar, rompeu o silêncio e contou ao DIA que diversas ocorrências foram registradas na Polícia Civil, a maior parte delas na 63° DP (Japeri) e a última na 55° DP (Queimados). Até o momento, segundo o relato, não houve nenhuma informação de resultados de prisões por parte dos investigadores.



O patrimônio perdido pela fábrica já se acumula em pelo menos R$700 mil. A insegurança também tem sido uma preocupação dos gestores que temem pela integridade física dos funcionários, além das perdas materiais. Até uma mini retroescavadeira foi furtada, bem como outras peças, entre elas: duas empilhadeiras, marteletes, furadeiras, compressores e outros bens.



A suspeita é que um antigo funcionário que tinha dependência de drogas psicoativas esteja integrando uma gangue que realiza furtos em toda a região. “O agravante é que não é só a nossa empresa que foi roubada. Uma outra aqui do lado teve cabos roubados e todos estão com muito medo de falar, mas não dá mais. Chegou um momento que está insustentável”, afirmou uma pessoa que trabalha nessa companhia.



Essa pessoa contou que a empresa chegou a gerar mais de 70 empregos durante o seu auge. “Não queremos parar, nossa intenção era expandir porque houve um investimento grande nessa fábrica. Ela é totalmente nova e trabalha com tecnologia importada”, lamentou.



fotogaleria Segundo a Polícia Civil, um novo delegado assumiu o comando da 63° DP de Japeri e ficará responsável pelas investigações a respeito da ocorrência.

Roubos a estabelecimentos comerciais crescem na Baixada



Os dados do ISP mostram que o índice de roubos em estabelecimentos comerciais na Baixada Fluminense aumentou 12% se comparados os meses entre janeiro e julho de 2021 contra o mesmo período em 2020. No total, foram 421 casos neste ano contra 375 no recorte anterior. As cidades que registraram maiores índices de crescimento foram: Queimados (100%), Belford Roxo (68%), Nova Iguaçu (24%) e Duque de Caxias (23%).

No município de Queimados os roubos à empresas dobraram, aumentando de 13 para 26 registros. Em Belford Roxo o crescimento foi de 19 para 32. A variação em Nova Iguaçu foi de de 94 para 117 ocorrências, e em Duque de Caxias o mesmo índice era de 88 e agora subiu para 113 casos.

Estagiário sob supervisão de Mário Boechat