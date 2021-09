Familiares das crianças desaparecidas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na Delegacia de Homicídios (DHBF) - Luciano Belford/Agencia O Dia

Familiares das crianças desaparecidas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na Delegacia de Homicídios (DHBF)Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 10/09/2021 15:10

Rio - Familiares dos meninos desaparecidos em Belford Roxo acreditam que as investigações do caso ainda não foram concluídas e receberam a declaração da Polícia Civil sobre o que teria ocorrido com cautela. A Defensoria Pública do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, que acompanha o caso desde o início, compartilha da mesma opinião. Ao DIA, a defensora pública Gislaine Kepe informou que "enquanto não houver consistência dos indícios colhidos pela polícia nem a identificação, seja por assassinado ou desaparecimento, a Defensoria e as famílias não entendem que esse caso tenha chegado ao fim".



Lucas Matheus, 9 anos, Alexandre Silva, 11, e Fernando Henrique,12 Reprodução

A principal linha de investigação aponta que os meninos teriam sido mortos depois de pegar um passarinho de uma gaiola, e que não seria a primeira vez. Drogado, "Stala" teria autorizado uma sessão de espancamento nas crianças e elas não teriam resistido. O secretário informou ainda que o inquérito está prestes a ser concluído.

"Abelha" é chefe do conselho do Comando Vermelho e teria dado a autorização para a morte do traficante. Já "Stala" era gerente do tráfico do morro do Castellar, onde ocorreu o crime.

*Estagiária sob supervisão de Mário Boechat