Creche incendiada na Zona Norte - Redes Sociais / Divulgação

Creche incendiada na Zona NorteRedes Sociais / Divulgação

Publicado 10/09/2021 14:51 | Atualizado 10/09/2021 17:24

Rio - Um incêndio atingiu uma creche localizada na Avenida Bento Ribeiro Dantas, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do Fundão, Ilha do Governador e Ramos, chegaram ao local às 13h50 para controlar o fogo. Às 15h não havia mais foco de incêndio e foi confirmado que nenhuma pessoa ficou ferida.



A causa do fogo teria sido um curto-circuito em um ar condicionado da unidade. Em imagens divulgadas nas redes sociais, era possível ver fogo intenso e bastante fumaça preta.

O DIA entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação (SME), que informou que no local havia 35 crianças e que nenhuma delas sofreu ferimentos. Além disso, afirmou que todas elas serão transferidas para unidades próximas enquanto o local é recuperado do incêndio.

"A Coordenadoria Regional de Educação está acompanhando todos os procedimentos e disponível para prestar o atendimento necessário aos profissionais de educação, alunos, pais e responsáveis", disse a SME em nota.



No Twitter, o secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha, comentou sobre o acontecido: "Estamos acompanhando de perto e prestando todo o suporte".

Ele afirmou ainda à reportagem, que uma sala de aula, um almoxarifado, um banheiro e a secretaria escolar foram destruídos e passarão por reformas. "Nós temos 45 escolas com creches na Maré. Com isso, vamos poder receber nossos alunos. Faremos eventuais cargas horárias com o objetivo de dar todo o amparo para as famílias e os profissionais de Educação".

Já Maria Francisca de Souza, mãe de uma das crianças que estava no local no momento do incêndio, informou ao DIA que o acontecido foi 'assustador'. "Eu estava indo buscar minha filha e de repente vi o fogo. Corri desesperada gritando porque não encontrava a professora dela. Foi horrível. Não desejo isso para ninguém", desabafa.

Maria diz também que após o susto, conseguiu encontrar a filha e se sentiu aliviada. "As professoras agiram bem rápido e todo mundo conseguiu sair, graças a Deus". Apesar de nada ter acontecido com a pequena Samira, de 5 anos, Maria ainda não sabe para qual unidade escolar a filha será transferida. Ela aguarda um posicionamento da creche que foi incendiada.