Evento na Zona Oeste do Rio tera microchipagem gratuita - Nelson Duarte / Prefeitura do Rio

Evento na Zona Oeste do Rio tera microchipagem gratuitaNelson Duarte / Prefeitura do Rio

Publicado 10/09/2021 14:24

Rio - O evento Pet Day Downtown, voltado exclusivamente para animais de estimação, acontecerá neste domingo (12), das 10h às 17h, na praça de eventos shopping Downtown, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O evento fará a microchipagem gratuitas de cães, procedimento que insere um chip sob a pele do animal com o objetivo de identifica-lo caso ele se perca do dono. O serviço havia sido interrompido devido a pandemia, mas agora foi retomado.

A microchipagem será feita em 100 cães pelo IJV (Instituto Jorge Vaitsman), o centro de medicina veterinária da Prefeitura do Rio. Receberão microchips no dorso os 50 primeiros cães que forem levados por seus donos e os 50 primeiros que forem adotados no evento Pet Day.



Esses cães adotados terão os dados, como nome, raça e histórico de vacinações, incluídos no RGA (Registro Geral de Animais), através do programa Sisbicho, da Prefeitura do Rio. Assim, poderão ser identificados caso fujam, e levados de volta a seus donos e cuidadores.

O evento é promovido pelo Projeto Bishow, que atua em diversas frentes de proteção aos animais, em parceria com o Clube do Totó, primeiro parque aquático para cães do Brasil, além de ONGs, entidades de governo e da American Pet, que trará 12 tendas padronizadas e distribuição de brindes.