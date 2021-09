Defensoria Pública entrou com pedido para instalação de câmeras nas fardas policiais em até 180 dias - Daniel Castelo Branco

Defensoria Pública entrou com pedido para instalação de câmeras nas fardas policiais em até 180 diasDaniel Castelo Branco

Publicado 10/09/2021 15:37

Rio - A Defensoria Pública do Rio de Janeiro apresentou uma petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o Governo do Rio realize a instalação de câmeras nas fardas policiais, em um prazo máximo de 180 dias, com o objetivo de diminuir a letalidade policial. O pedido foi assinado em conjunto com outras organizações que movem a coalisão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635, conhecida como "ADPF das Favelas".

A lei que determinava a instalação de câmeras nos uniformes e viaturas policiais chegou a ser aprovada na Assembleia Legislativa (Alerj), no entanto, o governador Cláudio Castro vetou um trecho que determinava o prazo de instalação.

"A gente quer dar concretude a essa lei. Os custos não são elevados e existe verba de um fundo federal específico para utilizar, então a gente está cobrando que essa verba seja utilizada. A gente fundamenta nosso pedido com base na experiência de São Paulo, que reduziu mais de 40% dos óbitos realizados pela polícia. A letalidade policial vem aumentando desde outubro (no Rio)", disse o defensor público, Daniel Lozoya, ao DIA.

O ministro e relator da ação, Edson Fachin, no entanto, ainda não apreciou a petição.

*Estagiária sob supervisão de Yuri Hernandes