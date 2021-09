Uma pessoa tentou duas vezes obter o comprovante sem ser vacinada - Divulgação

Publicado 10/09/2021 15:54

O 36º Boletim Epidemiológico da Covid-19 no Rio, divulgado nesta sexta-feira (10), trouxe resultados positivos da vacinação da cidade, com queda considerável no número de diagnósticos e mortes. De acordo com o levantamento, a 35ª semana registrou uma redução de 6 mil casos em relação á anterior. Apesar da melhora, especialistas alertam para a necessidade de manter os cuidados de segurança.



"Precisamos entender que estamos no caminho certo, mas ainda existem variáveis e incertezas importantes que precisam ser monitoradas. E todo cuidado é pouco. Vale muito a pena entendermos e incorporarmos mais do que nunca os cuidados de não aglomerar, manter distância, usar o álcool 70 e máscara, porque outras variantes podem surgir e esse é sempre um alerta a ser reforçado", alerta Chrystina Barros, pesquisadora em Saúde e membro do comitê de combate ao coronavírus da UFRJ.



A pesquisadora também pontuou outro indicador que sugere uma real queda nos números. Segundo ela, nas últimas duas semanas, houve queda nos números de atendimentos de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), na rede pública. Isso reforça a perspectiva de melhora. Contudo, Chrystina lembra da necessidade de melhora na logística de entrega das vacinas.



"Temos sim indicadores que apontam para um cenário de favorabilidade, a cobertura vacinal também, mas não podemos esquecer da irregularidade da chegada de vacinas para a massa de população ainda pendente da segunda dose e também os riscos de mutação", enfatizou.

Segundo o Painel Rio Covid-19, a capital já vacinou mais de 5.1 milhões de cariocas com pelo menos uma dose do imunizante contra o coronavírus, o que representa 97,5% da população adulta com a D1 ou 78,8% da população total. Com a segunda, o número é de 2.8 milhões, o que representa 55,9% da população maior de 18.



O doutor e professor em doenças infecciosas da UFRJ Edmilson Migowisk também pontua para a manutenção de máscaras, álcool 70% e distanciamento, mas afirma que esse é o momento de flexibilizar com responsabilidade.



"O segredo para manter a redução é manter os cuidados, os pilares da prevenção ao vírus, que seriam a utilização da máscara, higienização das mãos, evitar aglomerar, evitar circular se tiver algum sintoma de doenças respiratórias. Estando enfermo, buscar atendimento médico imediato", orienta.



Segundo o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a cidade também teve queda de 26% nos números de internações por covid-19. Os indicadores também apontam para redução no número de atendimentos de urgência e emergência.