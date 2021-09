Contra a mulher havia um mandado de prisão por homicídio qualificado - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 10/09/2021 15:55

Rio - Uma mulher foragida da Justiça há dois anos foi presa na tarde desta sexta-feira (10), enquanto fazia compras em um shopping, na Zona Norte do Rio. Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (SIA/CPP) chegaram à Alessandra Oliveira Machado, de 29 anos, conhecida pelo apelido Sandra, por meio de Dados de Inteligência e informações passadas pelo Disque Denúncia.



Alessandra estava sendo monitorada pela SIA. A mulher é acusada de pertencer a uma quadrilha responsável pelo comércio e envio de drogas, em Saquarema, na Região dos Lagos, com ramificações nos Complexos da Penha e do Alemão, ambos na Zona Norte do Rio. Ela também era procurada há dois anos após ser indiciada em um inquérito policial da 124°DP (Saquarema), pelo envolvimento em um homicídio tentado.



O crime aconteceu após a vítima se recusar a vender drogas e por conta de uma dívida que ela tinha com os criminosos. Contra "Sandra" havia um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Saquarema, pelo crime de homicídio qualificado. A mulher foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma) de onde seguirá para uma unidade prisional e ficará à disposição da Justiça. Com essa prisão, a SIA/CPP contabiliza 94 criminosos monitorados e presos, além de 31 armas apreendidas este ano.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.