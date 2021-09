Tempo segue instável na cidade do Rio com chuva a qualquer momento - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/09/2021 07:35

Rio - A passagem de uma frente fria pelo oceano, em conjunto com ventos em médios e altos níveis deixa o tempo chuvoso, neste sábado (11), no Rio. De acordo com o Alerta Rio, a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca, em pontos isolados, durante o período da manhã e pancadas de chuva, que podem ser ocasionalmente fortes e de forma rápida, nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguirão estáveis em relação à sexta-feira (10), com mínima de 18°C e máxima de 26°C.



O domingo (12) ainda será de bastante nebulosidade no Rio, com predomínio de céu nublado e condições para chuva fraca isolada durante a madrugada. A partir da manhã, não há mais previsão de chuva.



Na segunda-feira (13) e ao longo da terça-feira (14), o tempo voltará a ficar estável no Rio, com céu parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva. As temperaturas devem aumentar também.



Já na quarta-feira (15), o tempo mudará novamente na cidade do Rio, com céu nublado a encoberto e previsão de chuva fraca, isolada, durante a tarde e noite. Os ventos estarão moderados e as temperaturas apresentarão declínio.