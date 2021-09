Os policiais encontraram quase uma tonelada de maconha em um fundo falso do caminhão, em Campos - Divulgação

Publicado 11/09/2021 09:01

Rio - Policiais militares do 8º BPM (Campos) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na noite de sexta-feira, dois homens que transportavam quase uma tonelada de maconha, em Campos dos Goytacazes, no interior do Estado do Rio.

De acordo com as corporações, as equipes receberam uma denúncia de que um caminhão branco, da marca Ford, estaria levando drogas. Os policiais abordaram o veículo na rodovia BR 101, na altura do Shopping Estrada.

Os policiais encontraram quase uma tonelada de maconha em um fundo falso do caminhão, em Campos Divulgação Num primeiro momento nada foi encontrado, mas após uma longa revista os agentes encontraram 925,350 kg de maconha em um fundo falso no teto do baú do caminhão.

Os dois ocupantes do veículo foram conduzidos para a 134ª DP (Campos dos Goytacazes), onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.