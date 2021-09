Carnavalesco Paulo Barros - Luciano Belford

Publicado 11/09/2021 09:05 | Atualizado 11/09/2021 09:16

Rio - O carnavalesco Paulo Barros, de 59 anos, deu entrada em um hospital particular de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, após se sentir mal na noite de sexta-feira (10). Ele foi atendido pela equipe médica, e transferido ainda durante a noite, para outra unidade. O motivo da internação ainda não foi divulgado pelo artista.

A escola de samba Paraíso do Tuiuti confirmou a internação de Barros. Segundo a assessoria da agremiação, neste momento, o carnavalesco se encontra lúcido e estável. "Os familiares do artista e a direção da agremiação tranquilizam a todos e ressaltam que novas informações serão divulgadas em breve".

Barros foi contratado como o novo carnavalesco da Paraíso do Tuiuti para 2021. Dono de quatro campeonatos e quatro vice-campeonatos no Grupo Especial do Rio, o carnavalesco voltou a trabalhar na azul e amarelo de São Cristóvão, onde assinou o desfile de 2003, na Série A.