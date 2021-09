Polícia Rodoviária faz fiscalização e apreende mais de 10 motos na Ponte Rio-Niterói - Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Publicado 12/09/2021 07:51 | Atualizado 12/09/2021 07:51

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, no sábado (11), uma fiscalização de motos na Ponte Rio-Niterói, próximo a praça do pedágio, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Na ação, policiais apreenderam mais de dez motos, que foram levadas ao pátio conveniado. De acordo com a corporação, várias não apresentavam condições de segurança e algumas, nunca havia sido registradas.