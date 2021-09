Tempo continua instável na cidade do Rio com chuva fraca - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/09/2021 08:06 | Atualizado 12/09/2021 08:07

Rio - O deslocamento de uma frente fria pelo oceano influenciará segue influenciando o tempo na cidade do Rio. De acordo com o Alerta Rio, neste domingo (12), haverá céu nublado ao longo do dia, com previsão de chuva fraca isolada pela manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas devem aumentar em relação ao sábado (11), sendo a mínima de 17°C e a máxima de 30°C.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), na madrugada, entre 1h30 e 1h45, houve registro de chuva fraca em diversos pontos da cidade, como Tijuca, Grajaú, Ilha do Governador, Saúde, Penha, Laranjeiras, Rocinha, Vidigal, Urca, Copacabana, Jardim Botânico, Barra/Barrinha, Jacarepaguá/Tanque, Cidade de Deus. Já entre 5h45 e 6h, houve registro de chuva fraca na estação Grande Méier, na Zona Norte do Rio.

Na segunda e terça-feira (13 e 14), devido à atuação de um sistema de alta pressão, o tempo estará estável na capital fluminense, com céu parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva. As temperaturas devem aumentar.

Na quarta-feira (15), a aproximação de uma nova frente fria causará aumento da nebulosidade ao longo do dia e chuva fraca isolada durante a tarde e a noite. Na quinta-feira (16), uma frente fria no oceano manterá a nebulosidade e o tempo instável no Rio. A previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia.